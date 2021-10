Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține, ca pe ultimii metri ai unei guvernari dezastruoase, premierul Florin Cițu se pregatește sa mai faca „o mare marșavie”, respectiv sa dea iar bani din Fondul de Rezerva al Guvernului exclusiv unor localitați cu primari PNL. „Pe ultimii metri ai unei guvernari dezastruoase, Cițu se pregatește sa mai faca o […] The post PSD amenința cu proteste la Cotroceni. Ciolacu: „Cițu se pregatește sa mai faca o mare marșavie” first appeared on Ziarul National .