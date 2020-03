Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu și secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, și-au dat, joi, acordul pentru candidatura din partea PSD la alegerile locale a președintelui C.J. Calarași, Vasile Iliuța, recent exclus din PNL, dar și a 9 primari PNL și a unui primar...

- Comunicat. „In aceasta dupa amiaza, mi-am exprimat regretul, printr-o adresa transmisa președintelui interimar Marcel Ciolacu și secretarului general interimar Paul Stanescu, pentru faptul ca nu...

- Primarul general Gabriela Firea, Paul Stanescu - secretar general interimar al PSD, Claudia Manda și Titus Corlațean sunt cei delegați de PSD pentru a merge la consultarile de la Cotroceni, joi, cu președintele Klaus Iohannis, in vederea desemnarii unui nou premier susținut de o noua majoritate parlamentara.…

- Noul presedinte al PSD Arges este Ion Minzina, care s-a impus vineri, la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene, in fata contracandidatei sale, Maria Dinu. Ion Minzina a obtinut 144 de voturi, fata de cele 70 de voturi obtinute de Maria Dinu.Presedintele interimar al PSD, Marcel…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca prioritatea social-democratilor trebuie sa fie alegerile locale din acest an. "In continuare eu consider cel mai important si prioritatea zero a noastra, in afara de pregatirea pentru congres, care este o treaba…

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, a anunțat ieri ca e in retragere și ca lasa locul tinerilor sa preia puterea in partid in teritoriu și la centru. In cadrul ședinței de alegeri a PSD Olt el l-a laudat la scena deschisa pe președintele interimar al partidului pentru ca ”a muncit…