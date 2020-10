Ultima batalie electorala din Timiș de la alegerile locale a fost caștigata, in aceasta seara, de PSD. Dupa ce primarul in funcție din Orțișoara, Aleodor Sobolu, a obținut același numar de voturi cu candidatul PMP, Lucian Ivanescu – 604- s-a organizat un nou tur de scrutin. Ivanescu a fost susținut și de PNL in acest […] Articolul PSD a pastrat primaria din Orțișoara. Cu cate voturi in plus a obținut Aleodor Sobolu al cincilea mandat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .