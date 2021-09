Stiri pe aceeasi tema

- Alin Stoica, fost prefect al Capitalei, considera ca organizarea Congresului PNL, cu 5.000 de participanti, nu ar trebui permisa, conform normelor legale si "regulilor de bun simt", in conditiile in care limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000 de persoane, la o incidenta de peste trei…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National in data de 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul in care va fi ales…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, pe anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 2,23 la mia…

- Astazi, cel mai relaxat și relaxant mini-festival urban, care anul acesta aniverseaza 10 ani, Gradina cu Artiști, revine pentru o ultima ediție in Parcul Gradina Icoanei din București cu un targ de artizani,...

- Azi a intrat in vigoare lista noua a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Bulgaria a ajuns in zona galbena, iar Elvetia si Maldive au intrat in zona rosie.Noua lista a tarilor si teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in sedinta…

- Prelungirea starii de alerta pe raza Sectorului 1 nu a fost aprobata, a transmis, luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, intr-o declaratie acordata presei. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in baza informatiilor primite de la DSP, Garda de Mediu si Agentia de Mediu, avand in vedere ca situatia…

- Noua lista a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare de duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, in timp ce Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri. Comitetul…

- Starea de alerta se va prelungi din data de 11 august 2021 pentru inca 30 de zile, a decis joi Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care s-a reunit inaintea sedintei de Guvern.Actuala stare de alerta de pe teritoriul Romaniei expira pe 11 august, dupa ce masura a fost introdusa pentru…