Parlamentarii PSD l-au adus, joi, la dezbaterile din Comisia Juridica pe fostul procuror Liviu Tudose, care a fost acuzat de DNA de fapte de coruptie, pentru a sprijini Sectia Speciala. In sala se afla si seful DNA, Crin Bologa. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare Fostul procuror Tudose a fost adus de deputatul PSD Laura Vicol, care in trecut l-a aparat in calitate de avocata si pe fugarul Daniel Dragomir. Prezenta lui Tudose a fost sustinuta si de Nicusor Halici, deputat PSD de Vrancea, un apropiat al lui Marian Oprisan.…