- Credința, rugaciunea neincetata și recunoștința sunt principalele virtuți ale orbului din Ierihon, a spus duminica Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul in omilia rostita la Catedrala Patriarhala. Acestea i-au permis orbului sa discearna prezența lui Dumnezeu in persoana lui Iisus din Nazaret,…

- Mitropolitul Teofan a oficiat duminica Sfanta Liturghie in Catedrala Mitropolitana din Iasi, unde a dezvaluit ce trebuie sa faca omul pentru ca Dumnezeu sa isi faca simtita prezenta in viata sa, informeaza Basilica.ro. „Noi suntem chemați sa Il avem pe Hristos in mijlocul nostru și sa fim…

- „Este nefiresc și nedemn atunci cand nu mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții și al sanatații și pentru binefacerile primite de la El și cand nu mulțumim binefacatorilor care ne-au ajutat in viața in diferite momente dificile”, a afirmat Patriarhul Daniel in Duminica a 29-a dupa Rusalii, potrivit…

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat duminica Sfanta Liturghie la Catedrala Patriarhala din București. Cu acest prilej, el a dedicat o ampla parte din omilia sa vieții și moștenirii spirituale pe care Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei a lasat-o limbii, culturii și Bisericii…

- Parintele Patriarh Daniel a participat duminica la Sfanta Liturghie oficiata in Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale din București. In omilia sa, a vorbit despre Pilda celor poftiți la cina. El a explicat ca aceasta „se refera la istoria Mantuirii” și „la faptul ca fiecare dintre noi…

- Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul a oficiat sambata o slujba de pomenire la Manastirea Sihastria pentru duhovnicii din „Gradina cu sfinți”: Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Ioanichie Balan și Ierom. Paisie Olaru, potrivit Basilica.ro La aceeasi slujba, Episcopul vicar patriarhal s-a rugat…

- Patriarhia Romana anunța ca in toate bisericile din țara si din strainatate va fi oficiata, in 1 Decembrie, slujba de Te Deum, pentru eroii neamului. Potrivit Biroului de Presa al Patriarhiei Romane, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastiresti din tara si din strainatate va fi oficiata,…

- Episcopul vicar Timotei Prahoveanul a oficiat duminica o slujba de pomenire pentru Patriarhul Irineu al Serbiei. Parastasul a avut loc dupa Sfanta Liturghie, in baldachinul din apropierea Catedralei Patriarhale, potrivit Basilica.ro „Ne rugam, in spiritul legaturilor fratesti care exista intre…