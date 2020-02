Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Șieu-Magheruș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins in flagrant de catre polițiști și procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, transportand cu autoturismul 6 kg de cannabis. Drogurile aparțin se pare unei alte persoane, neidentificata pana acum, barbatul din Șieu Magheruș…

- Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat…

- Procurorii DIICOT desfașoara la aceasta ora percheziții la Universitatea Spiru Haret. Mai multe cadre universitare sunt suspectate ca au format un grup infracțional organizat care a avut ca scopt facilitarea promovarii de catre cat mai mulți studenți a examenelor. Potrivit surselor G4Media.ro, procurorii…

- La Tribunalul din Huelva, regiunea Andaluzia, din Spania, se judeca procesul vanzarii unei fete de 16 ani.Aceasta a fost vanduta chiar de mama ei unei alte familii de rromi din Romania, a notat ziarulromanesc.es.Mama fetei s-a ales cu 8.000 de euro de la familia baiatului care o lasase gravida pe respectiva…