Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in virsta de 58 de ani, originar din r-nul Hincești, suspectat de comiterea unui furt a fost reținut de catre Ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție a sec. Centru, din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, in comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinau, oficiul Centru.…

- Noi investiții in dezvoltarea UTA Gagauzia! Potrivit unui Memorandum de Ințelegere intre Comitetului Executiv al UTA Gagauzia și TEKWILL, in regiune vor fi operate mai multe investiții in educație și pregatirea forței de munca locala in domeniul TIC, incurajarea afacerilor bazate pe inovații, stimularea…

- In februarie 2021, prețurile apartamentelor pe piața secundara din Chișinau au crescut cu 1,8%. Conform datelor Bursei imobiliare Lara, in februarie 2021, prețul mediu a 1 m. p. pentru apartamentele din Chișinau s-au ridicat la 520 de euro, ceea ce reprezinta cu 9 euro (1,8%) mai mult decit in ianuarie…

- Radu Dumbrava are lucrari impunatoare, de sute de metri patrati. Artistul a realizat si cea mai mare pictura murala cu tematica istorica din Republica Moldova, care ii ilustreaza pe Stefan cel Mare, Burebista si Decebal.

- „Camp Nou”, stadionul pe care evolueaza FC Barcelona, ar putea deveni un centru masiv de vaccinare anti COVID-19. In plina campanie de vaccinare impotriva COVID-19, departamentul de sanatate din Guvernul catalan se gandește la utilizarea stadionului „Camp Nou” drept centru de vaccinare, potrivit AS,…

- Primaria municipiului Chișinau scoate la licitație 15 loturi de pamant, destinate construcțiilor, case de locuit individuale, baza de producere și depozitare și blocuri de locuit. Licitația funciara cu strigare va avea loc pe 19 februarie, incepand cu ora 10:00, in sala de ședințe a Preturii sectorului…

- CHIȘINAU, 2 feb - Sputnik. O femeie de 32 de ani a depus o plangere la poliție precum ca i-au fost furate mai multe bunuri din apartamentul pe care l-a dat in chirie. S-a intamplat in data de 26 ianuarie, pe strada Nicolae Testemițanu. La scurt timp, oamenii legii au stabilit identitatea faptașei.…

- Ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sectorului Centru din cadrul Direcției de Poliției a municipiului Chișinau, in cadrul masurilor de investigație au reținut un tanar in varsta de 22 de ani, originar din raionul Strașeni, pentru comiterea unui furt .