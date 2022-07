Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai mare criza umanitara a Europei, Romania a fost o ECHIPA, susține Madalina Turza, consilier de stat, coordonator strategic al asistenței umanitare: Din data de 24 februarie 2022, Romania, statul membru UE cu cea mai extinsa granița cu Ucraina, a gazduit peste 1,2 milioane cetațeni ucraineni…

- Polonia a primit peste 4 milioane de refugiati care au fugit de razboiul din Ucraina incepand din 24 februarie, a anuntat duminica politia de frontiera poloneza.Sambata, in Polonia au intrat in jur de 24.900 de refugiati din Ucraina, comparativ cu 24.700 in ziua precedenta.

- Actuali și foști oficiali din domeniul energiei au spus ca se tem ca invazia Rusiei in Ucraina, venita dupa ani de zile in care in acest sector nu s-au facut destule investiții, a impins lumea spre o criza care va rivaliza sau chiar va depași crizele petrolului din anii '70 și de la inceputul anilor…

- Daca in primele doua saptamani de la inceperea razboiului a fost inregistrat un varf de 17 mii de refugiați din Ucraina in centrele din Capitala, acum mai sunt putin peste 3.000 de ucraineni.

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Stoere, i-a indemnat pe copiii norvegieni sa-i invite pe copiii refugiatilor ucraineni sa se joace cu ei ca sa-i faca sa se simta bineveniti. "Cand jucati sah sau fotbal, invitati-i si pe ei sa vi se alature", le-a spus oficialul, intr-o intalnire la care le-a explicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri o discutie telefonica, cu presedintele Bulgariei Rumen Radev in care cei doi au decis ca cele doua tari sa continue coordonarea eforturilor de a oferi sprijin umanitar substantial Ucrainei si refugiatilor ucraineni. „Am avut astazi o discutie telefonica foarte…

- Aproape 40% din totalul refugiatilor ucraineni care, dupa inceperea razboiului, si-au gasit de munca in Romania lucreaza in industria prelucratoare, potrivit unor date centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Statisticile MMPS arata ca, de pe 24 februarie si pana in prezent, s-au angajat…

- Peste 720.000 de refugiați din Ucraina au intrat in Romania din 24 februarie, cand a inceput razboiul, pana in prezent. In ultimele 24 de ore, au intrat prin punctele de trecere a frontierei aproape 7.700 de cetațeni ucraineni, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…