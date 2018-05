Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de artificii care au iluminat sambata seara cerul de deasupra Frogmore House, la mai putin de un kilometru distanta de Castelul Windsor, au reprezentat punctul final al nuntii fostei actrite americane...

- Ducesa de Sussex i-a multumit socrului ei, printul Charles, pentru primirea pe care i-a facut-o in marea familie regala, in timpul unui discurs fara precedent, o abatere de la traditia regala.

- Meghan Markle si Printul Harry, deveniti duci de Sussex dupa ce s-au casatorit sambata, planuiesc sa il viziteze pe Thomas Markle in Mexic, dupa ce isi vor incheia luna de miere, scrie The Sun, potrivit news.ro.Potrivit unei surse apropiate familiei regale, citate de tabloidul The Sun, cei…

- Dupa oficializarea nunții regale britanice la capela St George din Windsor, mirii regali prințul Harry și Meghan Markle, actuali Duce și Ducesa de Sussex s-au pregatit pentru a-și intampina invitații de seama de la Frogmore House.

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…