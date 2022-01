Stiri pe aceeasi tema

- Provincia francofona Quebec din Canada, puternic afectata de raspandirea tulpinii Omicron a coronavirusului, va introduce o noua masura pentru a diminua presiunea pusa pe spitale, care prevede ca persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor trebui sa plateasca o taxa denumita „contribuție la sanatate”,…

- Provincia canadiana Quebec, puternic afectata de valul Omicron, va introduce in saptamanile urmatoare o noua taxa - „contributie la sanatate” - care va afecta doar persoanele nevaccinate impotriva COVID.

- Grupul bancar american Citigroup Inc si-a informat vineri angajatii ca va inceta contractele de munca pentru cei care nu vor fi vaccinati la data de 14 ianuarie, punand in aplicare o politica anuntata inca de anul trecut, a declarat o sursa din apropierea acestui dosar. Citigroup va deveni prima mare…

- Cetațenii nevaccinați anti-COVID nu mai pot calatori in afara țarii din 10 ianuarie, informeaza Al Arabiya.Nici cetațenii vaccinați nu sunt lasați sa calatoreasca daca nu a uși doza BOOSTER. In același timp, restricțiile nu vor fi aplicate in cazul celor cu probleme medicale sau sunt scutiți din motive…

- In Quebec, unii angajați din sanatate vor merge in continuare la locul de munca chiar daca se infecteaza cu COVID. In ultima perioada, provincia canadiana a stabilit noi recorduri de infectari de la o zi la alta. Ministrul Sanatații spune ca masura a fost luata pentru ca lipsa de personal sa nu impiedice…

- Experții in sanatate au cerut luni guvernului italian sa relaxeze regulile de carantina COVID-19 pentru ca altfel nimeni nu va mai putea lucra. Conform regulilor actuale, persoanele care au intrat in contact strans cu un bolnav de COVID-19 trebuie sa se autoizoleze timp de șapte zile daca sunt vaccinate…

- Numarul infectarilor cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 confirmate in Austria a crescut cu 467% in saptamana 12 - 19 decembrie fata de perioada anterioara, ajungand in prezent la 365, relateaza miercuri EFE. Potrivit datelor publicate miercuri de Agentia pentru Sanatate si Siguranta Alimentara…

- Intrebat despre eficacitatea vaccinurilor anti-COVID-19 existente, medicul infecționist a precizat ca acestea „ne protejeaza. (...) Vorbim de tratamente. E o ipoteza, nimeni nu știe, este un numar mai mare de mutații in proteina Spike, poate fi mai scazuta (protecția data de vaccinuri - n.red.).Dar,…