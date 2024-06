Haos total la Costinești. Au votat și ucrainenii! La mai bine de doua zile de la inchiderea urnelor de vot, situație ramane incerta la Primaria Costinești, unde voturile au tot fost renumarate pentru a se stabili cine a caștigat alegerile de duminica. Inițial a fost o situație de egalitate, dar apoi au aparut diferențe de 1-2 voturi și cand unul, cand celalalt candidat […] The post Haos total la Costinești. Au votat și ucrainenii! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

