Protoieria Topoloveni – Campionii Bucuriei Sociale

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui si de la Garda II Negresti au intervenit cu doua autospeciale si ambulanta SMURD tip C1 de Terapie Intensiva Mobila, la fata locului fiind deplasata si o autospeciala din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean."S-a intervenit pentru extragerea si…

- Politistii din orasul vasluian Negresti au retinut trei barbati sub acuzatiile de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Acestia au fost implicati alaturi de alte patru persoane intr-o incaierare generala pe strazile orasului.

- Polițiștii de frontiera de la punctele de trecere Borș II, Nadlac II și Varșand au depistat 36 de cetațeni straini proveniti din Afganistan, Pakistan si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in TIR-uri.

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA FAPTELOR CU VIOLENȚA TREI MANDATE DE ADUCERE AU FOST PUSE IN APLICARE. DOI BARBAȚI AU FOST REȚINUȚI. In cursul dimineții, polițiștii Biroului de Investigații Criminale – Poliția Municipiului Focșani au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor comise…

- Polițiștii din cadrul Secției de Politie Valea Mare-Pravat, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de ,,transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, in volum de peste 10 m3, neinsotite…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 13 octombrie,…

- Azi-noapte, in jurul orei 23.30, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat in timp ce se afla in interiorul unei sali de jocuri. La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un tanar de 23 de ani din Borșa, care prezenta…