Protestul transportatorilor din Capitală: conducerea angajează șoferi, liderul sindical renunță la carnetul de partid Ajunsa in a cincea zi, greva angajaților din Societatea de Transport București intra intr-o noua etapa: conducerea companiei a anunțat luni ca face angajari in vreme ce liderul sindical incearca sa ștearga eticheta politica și anunța ca a demisionat din funcția de consilier general al Capitalei și cea de membru PSD. Luni, pe pagina de internet a STB conducerea a postat un anunț prin care „angajeaza personal calificat in meseria de conducator autobuz”, fara a specifica despre ce numar de posturi este vorba. Conform postarii, CV-urile insotite de documentele prezentate se depun prin posta electronica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

