- Declansata in dimineata zilei de luni, greva ceferistilor s a incheiat, in urma finalizarii negocierilor dintre liderii de sindicat si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "Se va relua circulatia trenurilor. Am sfatuit oamenii sa reia activitatea. Am obtinut o crestere salariala de 10 incepand…

- Circulatia a peste 30 de trenuri este afectata, ca urmare a unui protest spontan al personalului CFR SA de pe raza regionalelor Iasi, Bucuresti, Craiova, Galati, Cluj, Constanta, Galati, potrivit unui comunicat al CFR Calatori.Trenurile afectate 6002, 6461, 5603, 5401, 1541, 5402, 5461, 5415, 1858,…

- Generalii ucraineni au creionat un scenariu de coșmar, in cazul unui atac militar al Rusiei. Ucraina nu ar rezista mai mult de o ora fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, sunt de parere oficialii responsabili cu securitatea. Or, președintele american Joe Biden a spus clar…

- Mijloacele de transport in comun din municipiul Galati au iesit pe trasee, vineri, dupa ce protestul spontan al angajatilor societatii locale de transport public SC Transurb SA Galati, care a durat opt ore, a incetat. Potrivit reprezentantilor salariatilor, dupa mai multe runde de negocieri, sindicalistii…

- Negocierile salariatilor CT BUS s au inchieat cu succes. A fost realuata circulatia autobuzelor.In urma negocierilor, angajatii companiei de transport CT BUS au obtinut in plus la salariu 750 de lei: 200 de lei de la 1 octombrie, 200 de lei de la 1 ianuarie 2022, 200 de lei dupa aprobarea bugetului…

- Premierul demis Flori Cițu va avea, luni, o discuție cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pentru identificarea unei soluții pentru subvenția la gigacalorie, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. „Premierul Flori Cițu va avea azi (luni - n.r.) o intalnire de lucru…

- Valul patru al epidemiei de COVID-19 pune o presiune extrema asupra personalului din spitale care nu mai face fata solicitarilor. In acest context se cauta solutii pentru suplimentarea medicilor si asistentelor. La Iasi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta va chema din rezerva anumite cadre medicale…

- Alianța pentru Unirea Romanilor anunța un nou protest, in Piața Universitații. Sunt chemați romanii din toata țara, pentru a da jos sistemul. Demonstrația va avea loc sambata, 2 octombrie. Protestul AUR nu are o tema specifica, ci se axeaza pe toate nemulțumirile pe care oamenii le-ar putea avea: „Un…