- Este gestul de protest al șoferului care, la sfarșitul lunii februarie, a accidentat doi cicliști minori in preajma localitații Stauceni, iar ca rezultat, unul a decedat. Procurorii susțin ca acesta nu este de acord cu masura preventiva aplicata in privința sa. Potrivit avocaților inculpatului, clientul…

- Greviștii au renunțat la greva in urma discuțiilor purtate cu premierul Marcel Ciolacu și cu ministrul Muncii, Marius Budai. Joi a inceput calcularea pensiilor, in baza cererilor depuse de mineri și energeticieni și a Legii 197 din 2021. Varsta de pensionare va scadea cu 13 ani, dar nu va fi acordata…

- Greviștii foamei de la CEO au oprit protestul de la Guvern. Greviștii foamei, care de luni au intrat in greva foamei la București, au renunțat la protest. Motivul este legat de faptul ca de joi a inceput calcularea pensiilor, in baza cererilor depuse de mineri și energeticieni și a Legii 197 din 2021.…

- „Guvernul Romaniei refuza sa puna in aplicare o lege care este publicata in Monitorul Oficial inca din 2021. Au refuzat sa o aplice, deși ei adoptat-o, ei s-au laudat cu ea. Guvernul ne trateaza cu dispreț, suntem puși undeva sub lege, nu se respecta Constituția Romaniei care spune ca toți trebuie sa…

- Angajatii din sistemul sanitar, care astazi au protestat, solicitand majorari salariale pentru personalul mediu si majorarea tarifului pentru garzile suplimentare efectuate de medici in spitalele publice, anunta ca nu vor renunta la calendarul protestelor, calendar care include o greva de avertisment…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat luni ca greva din Educație se suspenda. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, in urma consultarii liderilor organizațiilor sindicale…

- Ministrul Educatiei spune ca reprogramarea examenelor nationale sau prelungirea anului scolar nu vor putea fi evitate, daca va continua protestul. „Ministerul Educatiei a facut tot posibilul astfel incat sa se reuseasca parcurgerea tuturor proceselor educationale sau recadrarea lor din punct de vedere…

- O delegație, formata din sute de angajați din invațamantul buzoian, va fi prezenta maine, 30 mai, la mitingul de protest programat sa se desfașoare in Capitala, sub organizarea federațiilor sindicale din educație. De asemenea, pentru miercuri, S.I.P. Buzau a solicitat autoritaților aprobare pentru inca…