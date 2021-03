Protestul de la metrou se suspendă. Metrorex reia circulația de mâine Protestul de la metrou se suspenda, insa circulația trenurilor se va relua sambata dimineața. In urma discuțiilor, s-a ajuns la un consens, urmand sa se continue negocierile pe doleanțele sindicaliștilor. Pe perioada negocierilor se suspenda acțiunile disciplinare care ii vizeaza pe sindicaliști. “Protestul se va suspenda. Am stabilit un calendar al negocierilor pentru saptamana viitoare, au venit cu niște revendicari, le vom discuta. Suntem deschiși dialogului, nu vom incepe nicio acțiune administrativa impotriva celor care au participat pe toata perioada negocierilor“, a declarat, la ieșirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

