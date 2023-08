Protestul antivacciniștilor continuă, deși vaccinarea nu e obligatorie La numai o ora dupa ce Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat ca vaccinarea nu va deveni obligatorie, protestarii antivacciniști AUR au continuat mitingul in fața Ministerului Sanatații, imbrancindu-se cu jandarmii. Unul dintre participanți a escaladat cladirea și s-a urcat pe balustrada balconului de la etajul I al ministerului. Inca o data George Simion a reușit sa agite spiritele antivaccinarii. Cateva sute de membri AUR și simpatizanți s-au strans, astazi, sa faca miting la Ministerului Sanatații. Motivul protestului este presupusa vaccinare obligatorie care se gasește intr-un proiect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

