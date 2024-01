Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor nu a primit in ultimele 2 - 3 saptamani cereri din partea transportatorilor pentru discutii sau consultari, iar a incepe direct cu actiuni de tipul acesta este cel putin ciudat, a declarat, vineri seara, ministrul de resort, Sorin Grindeanu.

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca in anul 2024 are drept obiectiv finalizare a 250 de kilometri de autostrada și drum expres.”Ma bucur ca a trecut bugetul Ministerului Transporturilor a trecut prin Comisii și ma bucur ca este mai mult decat dublu fața de anul 2021, cand am preluat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 1 noiembrie, ca Podul suspendat peste Dunare de la Braila va fi receptionat de CNAIR doar cand constructorul va remedia, pe cheltuiala lui, toate abaterile constatate, fara sa precizeze concret despre ce este vorba.„Acest pod nu a fost…

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale a oferit o reacție pentru Noi.md la anunțul Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) de a organiza acțiuni de protest in perioada imediat urmatoare. Potrivit instituției, transportul rutier modern este una dintre prioritațile Planului…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti la evenimentul „Schimbari climatice si dezvoltare: perspective pentru Romania” de la Palatul Cotroceni, ca decarbonizarea sectorului de transporturi va presupune si migrarea transportului rutier catre sistemele verzi, cum ar fi cele pe calea…