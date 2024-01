Stiri pe aceeasi tema

- Protestele transportatorilor, la Brașov, nu au fost lipsite de incidente. Potrivit purtatorului de cuvant al jandarmilor brașoveni, Luiza Danila, un șofer care nu avea legatura cu protestul a anunțat prin 112 faptul ca a fost șicanat in trafic. Mai mult, acesta a anunțat ca i-a fost avariat autocamionul.…

- Autoritațile au declarat luni ca au fost inregistrate 24 de dosare penale, la nivel național, in urma protestelor fermierilor. De asemenea, au mai adaugat ca pe grupurile de WhatsApp au fost postate mesaje care incita la violența. Unele persoane cer ca protestatarii „sa ia topoarele și lopețile și sa…

- Premierul Marcel Ciolacu ar fi trebuit sa aiba o reacție mai prompta in privința protestelor transportatorilor și fermierilor, declara la RFI vicepreședintele PNL Florin Roman. El considera ca „s-a tergiversat destul de mult”.Florin Roman spune despre protestele transportatorilor și fermierilor ca…

- bull; peste 1.600 situatii de urgenta gestionate, in doar 24 de orebull; 1.351 de persoane asistate de catre echipajele SMURDJoi, 21 decembrie, la nivel national, pompierii militari au gestionat cu promptitudine 1.622 de misiuni pentru stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor si protectia comunitatilor…

- Eveniment Incendiu la un apartament din Turnu Magurele / Cauza – lumanari aprinse, lasate nesupravegheate in balcon noiembrie 21, 2023 13:03 Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 13.50, pompierii militari au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la…

- Camera Deputatilor a votat marti proiectul de lege care permite ca la sefia Portului Constanta sa fie numite persoane din afara domeniului naval Forma adoptata prevede ca atat directorul portului, cat si membrii Consiliului de Administratie pot avea experienta in alte domenii, respectiv juridic, economic…

- IPJ Dambovita a fost sesizat, marti seara, ca, pe DN 7, la Feteni, un microbuz in care s-ar fi aflat 12 pasageri ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat in sant.​”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, un microbuz in care se aflau 12 persoane s-a…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat.„Intervenție in cazul unui eveniment rutier in comuna Valea Lunga, satul Feteni. Detașamentul Gaești…