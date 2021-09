Protestele continuă în Afganistan în ciuda intimidărilor din partea talibanilor Noi manifestatii au avut loc miercuri in Afganistan, pentru a treia zi consecutiv, in ciuda incercarilor talibanilor de a intimida orice forma de opozitie, relateaza DPA. Un grup de femei provenite dintr-o zona dominata de etnici hazara din vestul Kabului au iesit la protest impotriva noului guvern, conform unor inregistrari video de pe retelele de socializare. In inregistrari se vede cum protestatarele striga 'Un guvern fara femei va cadea', in timp ce marsaluiesc prin oras. Unele aveau pancarte pe care era scris 'Munca, educatie si libertate'. Talibanii si-au anuntat marti guvernul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un rerpezentant al grupului talibanilor a oferit un interviu pentru BBC. Acesta a vorbit despre urmatorul guvern care va fi format. Liderul din Qatar a fost intrebat daca din acesta vor face parte și minoritați, dar mai ales femei. Adjunctul șefului biroului politic taliban din Qatar a spus ca toate…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca „este estențial” acum, odata cu retragerea tuturor militarilor straini din Afganistan, ca aeroportul sa ramana deschis și a promis ca afganii care nu au fost evacuați nu vor fi uitați de alianța militara, relateaza AFP citat de Agerpres…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu pentru The New York Times . „Muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc sa ii pedepsim”.…

- O „cantitate substantiala” de echipament militar american se afla acum în mâinile talibanilor, a admis marti Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, relateaza Business Insider și Agerpres.„O cantitate substantiala…

- „Am avut militari cazuți la datorie, pe taram afgan, dar am avut și pace acasa”, spune colonelul in rezerva Ion Petrescu, cel care a coordonat vreme indelungata trustul de presa al Armatei. Analistul militar explica, intr-un interviu pentru Libertatea, cum a fost posibil ca armata afgana, in care s-au…

- Noul guvern afgan va include afgani care nu sunt talibani, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant al talibanilor, Sohail Shahin. „Cand vorbim despre un guvern islamic afgan incluziv, inseamna ca vor participa și alți afgani la el”, a spus el. Shahin a menționat ca, deși ar fi prematur…

- Emisarul SUA pentru Afganistan se deplaseaza in Qatar pentru a le cere talibanilor sa inceteze ofensiva lor militara si sa negocieze un acord politic, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza AFP, informeaza Agerpres. "Emisarul (Zalmay) Khalilzad va fi la Doha pentru a contribui…

- Talibanii "par sa aiba un avantaj strategic" in prezent in Afganistan, desi victoria lor este departe de a fi asigurata, a declarat miercuri seful Statului Major american, generalul Mark Milley. El susține ca armata afgana "are mijloacele" pentru a apara tara.