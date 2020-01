Proteste violente. Manifestanţii au folosit sticle incendiare, anvelope şi pietre In sudul Irakului, sute de protestatari au dat foc la anvelope si au blocat drumurile principale in mai multe orase, inclusiv in Nassiriya, Kerbala si Amara. Protestatarii il acuza pe premierul Adel Abdul Mahdi ca nu si-a indeplinit promisiunile, printre care cea de a numi un nou guvern care sa fie acceptat de irakieni.



"Ele (fortele de securitate) ar trebui sa se opreasca sa mai traga si sa tinteasca. Cine sunt ei si cine suntem noi? Ambele parti sunt irakieni. Si atunci, de ce va ucideti fratii?", a spus o protestatara la Bagdad, refuzand sa-si divulge numele.



