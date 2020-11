Proteste violente la Paris, generate de schimbările legislative Sute de protestatari s-au batut sambata seara cu forțele de ordine, in timpul unui mars organizat la Paris fata de un proiect de lege privind „securitatea globala”. Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene, dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters si AFP. Mii de persoane s-au adunat sambata in mai multe orase ale Frantei pentru a denunta un proiect de lege considerat de organizatorii protestelor ca aducand atingere libertatii de expresie si statului de drept. De joi, țara se confrunta cu un nou caz… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

