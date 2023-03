Stiri pe aceeasi tema

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis le-a cerut iertare familiilor victimelor, intr-un mesaj solemn transmis duminica, dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti si care a suscitat o furie uriasa in Grecia, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Muncitorii de la caile ferate din Grecia sunt in greva si li se alatura din ce in ce mai multi greci furiosi pe autoritatile de la Atena care nu au fost in stare sa instaleze sistemul de siguranta aprobat acum 3 ani. Grecii sunt in continuare nemulțumiți de modul in care guvernul gestioneaza situația…

- Muncitorii de la caile ferate din Grecia sunt in greva si li se alatura din ce in ce mai multi greci furiosi pe autoritatile de la Atena care nu au fost in stare sa instaleze sistemul de siguranta aprobat acum 3 ani. Noaptea trecuta au fost proteste violente la Atena si Salonic.

- Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o "tragica eroare umana", a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters. "Totul arata ca drama este cauzata, din pacate, in principal de o tragica eroare umana",…

- Proteste violente au avut loc in Grecia dupa decesul unui tanar de 16 ani, de etnie roma, care a fost impușcat in cap de un polițist dupa ce a alimentat la o benzinarie și a plecat fara sa plateasca.

- Proteste violente in Grecia. La Salonic și Atena, au avut loc ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. Oamenii au ieșit in strada dupa ce un adolescent de etnie roma a fost impușcat de poliție. Majoritatea protestatarilor sunt și ei de etnie roma. Protestarii au folosit cocktailuri Molotov…

- Membri ai comunitatii rome din Grecia au iesit marti pe strazile din Salonic pentru a protesta dupa ce un baiat rom de 16 ani a fost impuscat de un ofiter de politie care il urmarea pentru un presupus furt de benzina, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…