Proteste masive la Berlin de 1 Mai Potrivit unui anunț transmis de autoritatile locale din Berlin, peste 5.000 de politisti vor fi desfasurati in oraș, in data de 1 Mai, in timp ce sunt pregatite și o serie de proteste ale stangii si ale dreptei, relateaza Agerpres, conform dpa. Politia se asteapta ca pana la 10.000 de persoane sa participe la un mars al stangii incepand cu ora 18:00 (16:00 GMT), sambata, pe 1 mai. De asemenea, o manifestatie a unui grup Querdenken, creat de sceptici cu privire la strategia guvernului privind coronavirusul, va avea loc sambata dupa-amiaza. Purtatorul de cuvant al politiei germane, Thilo Cablitz,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

