Proteste masive în Israel pentru a 23-a săptămână consecutiv împotriva reformei justiției Mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase din Israel, pentru a 23-a saptamana consecutiv, impotriva controversatului plan de reformare a justitiei, sustinut de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres. Protestatarii s-au adunat in centrul Tel Avivului, dar si in orasele Haifa si Rehovot. CITESTE SI Ucrainenii incep sa piarda pe front tancurile Leopard 2 și vehiculele de lupta Bradley 04:00 149 Fumul incendiilor din Canada a dat o lovitura puternica producției de energie solara din SUA 03:00 212 Congo: șaisprezece rinoceri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

