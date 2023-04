Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP, citat de Agerpres.De la anuntarea proiectului de reforma la inceputul lui ianuarie, zeci…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunatla Tel Aviv și in alte orașe din Israel pentru a-și exprima opoziția fața de guvernul de extrema dreapta al premierului Benjamin Netanyahu și fața de intenția acestuia de a revizui sistemul judiciar al țarii.

- Aproximativ 100.000 de persoane au protestat, luni, in fata Parlamentului Israelului, in Ierusalim, iar sindicatele au anuntat intentia de a convoca greva generala, din cauza controversatului plan privind reformele judiciare.

- Procesul de adoptare a reformei justitiei, in Israel, a fost amanat. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, luni, o „pauza” in acest sens. Proiectele de lege sunt examinate in parlament și, deopotriva, contestate in strada, de aproximativ trei luni, potrivit AFP.

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi, noaptea trecuta, in mai multe orase din Israel, pentru a protesta dupa ce premierul Benjamin Netanyahu l-a demis pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut o pauza in procesul de reforma judiciara, relateaza AP. Protestatarii din Tel Aviv au blocat o autostrada…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut premierului Benjamin Netanyahu un compromis cu privire la reforma controversata a sistemului de justitie din Israel, conform unui comunicat al Casei Albe, citat de AFP, preluat de Agerpres.

- Manifestanții s-au grabit sa ajunga la Kikar HaMedina Plaza dupa ce au auzit ca Sara Netanyahu - soția premierului Benjamin Netanyahu - se afla la un coafor de acolo pentru a se tunde.Poliția a fost desfașurata rapid pentru a ține protestatarii la distanța, in timp ce soția premierului s-a ascuns inauntru.…

- Peste 100.000 de persoane au iesit in strada in Israel, in semn de protest fata de reformele judiciare planificate, informeaza dpa. A fost a saptea saptamana consecutiva cand israelienii au protestat impotriva intentiilor controversate ale guvernului de a slabi in mod deliberat Curtea Suprema. Reformele…