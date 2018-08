Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, a folosit, intr-o conferinta de presa tinuta la Federatia de Sah, cuvantul ”tricoaie” in loc de "tricouri", precizarea fiind facuta in contextul Centenarului.

- Cosmin Butuza, unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Tineretului si Sportului, a continuat seria de gafe a ministrului Sportului, Ioana Bran, spunand, in timpul unei conferinte de presa, ca Marea Unire si Centenarul reprezinta un motiv de mandrie pentru romani si, de aceea, „Centenarul trebuie…

- AndY Nagy, presedintele sindicatului national Sport si Tineret, s-a intalnit, joi, cu secretarul de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, Cosmin Butuza, care i-a transmis ca nu are nicio solutie la cererile angajatilor din MTS, subliniind ca ministrul Ioana Bran si-a luat liber."Am…

- Guvernul majoreaza premiile pentru competițiile sportive, organizate de MTS, Comitetul Olimpic, MapN și MAI. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern vor fi aprobate criteriile de acordare a premiilor si recompenselor financiare pentru sportivii de performanta si antrenori. …

- Miercuri, 16 mai 2018, in cadrul ședinței de Guvern a fost adoptata hotararea privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret…

- La ora actuala, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) este condus in scripte de catre ministrul Ioana Bran, dar, in realitate, toate jocurile și aranjamentele sunt “țesute” de catre secretarul de stat cu atribuții in domeniul sportului, Cosmin Razvan Butuza, liderul tinerilor pesediști din Maramureș....