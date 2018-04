Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit in plin de un autoturism BMW, in centrul municipiului Radauti. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 18.30. Radauteanul Tudorel G., in varsta de 31 de ani, circula pe strada…

- Un barbat care se deplasa pe mijlocul DN 2, in afara localitații Falticeni, a fost accidentat mortal de o autoutilitara. La volanul autovehiculului se afla un barbat de 35 de ani, din municipiul Suceava. Accidentul a avut loc vineri noapte, in jurul orei 23:40. Victima, un barbat de 42 de ani, din comuna…

- Un barbat si-a pierdut viata, marti dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit violent de un autovehicul. Accidentul a avut loc in... The post Barbat accidentat mortal pe trecerea de pietoni. Soferul este politist si era baut appeared first on Renasterea banateana .

- Tanarul de 22 de ani care a accidentat mortal duminica seara o femeie de 37 de ani, pe raza localitații Valea Lupșii din Munții Apuseni, a fost reținut, luni, de polițiști, dupa ce a fost audiat. ”Fața de șoferul autoturismului a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni, in Gura Humorului, conditiile in care s-a petrecut tragedia nefiind inca foarte clare, in sensul ca este posibil ca victima sa fi fost cazuta pe carosabil inainte de a fi lovita. Accidentul rutier s-a petrecut luni ...

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- O femeie a decedat, duminica, dupa ce a fost lovita de o ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Nicoleta Federciuc.Accidentul a avut loc in orasul Saveni. O femeie in varsta de 72 de ani s a angajat neregulamentar in traversarea…