Marsul, organizat de puternicul sindicat OeGB, s-a incheiat fara incidente dupa ce a ajuns in Heldenplatz (Piata Eroilor), in centrul capitalei Austriei. A fost prima mobilizare de aceasta amploare de la instalarea la conducerea guvernului a tanarului lider conservator Sebastian Kurz, la sfarsitul lui 2017. Raspunzand, potrivit guvernului, necesitatii de a face intreprinderile mai competitive, masura, care urmeaza sa fie adoptata joi de Parlament, este tinta criticilor dincolo de mediile sindicale, pana in randul Bisericii Catolice austriece. Durata normala de lucru in Austria este stabilita la…