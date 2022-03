Stiri pe aceeasi tema

- „La mai bine de un an de cand PAS a preluat Președinția și jumatate de an de cand a caștigat toata puterea in stat, se constata ca sloganurile anticorupție ale partidului de guvernamant nu au fost nimic altceva decat praf in ochi. Lupta impotriva corupției a celor din PAS s-a rezumat doar la pornirea…

- Aproximativ 200 de mii de oameni din Frankfurt, Lyon, Tbilisi, Viena, Bratislava, Vilnius și Praga au iesit vineri in strada. Ei si-au exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și au spus nu razboiului.

- Dupa 30 de ani de la inghetarea conflictului armat de la Nistru, acesta risca sa fie dezghetat. Declaratia apartine liderului Partidului „SOR”, deputatul fugar Ilan Sor, si a fost facuta in contextul in care, dupa cererea de aderare la UE depusa de Chisinau, Tiraspolul a cerut recunoasterea independentei…

- Ne așteptam sa aflam și motivarea CCR cu privirea la decizia de ieri a judecatorilor constituțional, potrivit carora este neconstituțional actul normativ care prevede ca pe durata starii de alerta, prin ordin comun al miniștrilor Sanatații și Afacerilor Interne se poate institui obligativitatea purtarii…

- Protestele nu contenesc la Orhei. Peste o suta de oameni au protestat luni, 31 ianuarie, in preajma parcului de distractie OrheiLand, fata de decizia Politiei de a sista activitatea parcului. Oamenii acuza guvernarea si Politia de duble standarde, in conditiile in care, sub pretextul pandemiei, OrheiLand…

- Mii de persoane s-au adunat miercuri la proteste chiar de Ziua Naționala a Australiei. Manifestațiile au avut loc odata cu ceremoniile de sarbatoare. Ziua de 26 ianuarie, menita sa sarbatoreasca nașterea Australiei moderne, marcheaza data la care flota britanica a navigat in portul Sydney in 1788 pentru…

- Judecatorii de la Curtea Suprema de Justiție, precum și cei de la judecatoria Balți și Curtea de Apel din Balți și-au inceput ziua cu proteste in fața instituțiilor in care activeaza. Zeci de membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR” au manifestat la sediile instanțelor de judecata, cele care, in urma…

- 184 hectare de vegetație uscata au fost lichidate de pompieri in ultimele 24 de ore. De intervenția pompierilor a fost nevoie in localitați din raioanele Ialoveni, Hincești, Calarași, dar și municipiul Chișinau.