- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in Piata Rabin din Tel Aviv pentru a protesta fata de gestionarea pandemiei de Covid-19 de guvernul israelian, scrie AFP. Si in Serbia continua manifestatiile antiguvernamentale iscate din nemultumirea oamenilor fata de modul in care conducerea actuala a tarii…

- Romanii au de respectat niste reguli simple, in contextul epidemiei cu noul coronavirus, iar obiectivul Guvernului este de a convinge cat mai multi romani sa respecte aceste reguli, a declarat joi premierul Ludovic Orban. "Obiectivul nostru este sa convingem cat mai multi romani sa se fereasca, sa respecte…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la ceremonia de lansare a Programului „Recladim Romania”, ca „trebuie sa turam motoarele pentru relansarea economiei”, el spunand ca „este important sa valorificam cat mai bine mecanismele europene de finanțare”. „A venit momentul ca toate masurile pe care le…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca amanarea relaxarii din 1 iulie este "un esec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei". "Nu mai certati romanii, ati fost si sunteti antimodele", a transmis Ciolacu reprezentantilor Guvernului. "Amanarea relaxarii din 1 iulie este un esec…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, acuza Guvernul de „crima cu premeditare” și cere redeschiderea spitalelor pentru pacienții care sufera de alte boli decat Covid-19. „Daca nu vom reuși vom...

- ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 17 iunie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ…

- Curtea Constitutionala a constatat marti ca ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 23 si 25 din 2020 sunt neconstitutionale in ansamblul lor, pentru ca nu au respectat prevederile referitoare la avizul Consiliului Legislativ. Deciziile au fost luate ca urmare a unor exceptii ridicate de Avocatul…

- PSD transmite Guvernului ca nu este dispusa sa adopte "Ne aflam intr-o situatie foarte grava, acest Guvern incompetent a anuntat de doua saptamani ca ridica starea de urgenta si nu au facut nimic in aceasta perioada, in afara de tunuri pentru firmele de casa", a spus, luni, liderul deputatilor PSD,…