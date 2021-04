Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, sambata, in centrul orasului german Stuttgart pentru a protesta fata de restrictiile antiepidemice, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mitingul de protest se desfasoara in zona Bad Cannstatt din Stuttgart. Conform organizatorilor, la protest…

- Protestatarii impotriva masurilor impuse de Guvernul Romaniei pentru diminuarea cazurilor de COVID s-au strans marți, in jurul orei 20.00, in zona Bulevardului Transilvaniei din Alba Iulia și au pornit in marș pe Bulevardul Revoluției, Calea Moților, scandand ”Libertate”, ”Alba Iulia trezește-te”. Coloana…

- Mii de persoane protesteaza, in Oradea, impotriva restrictiilor, printre protestatari numarandu-se sportivi, angajati Horeca, dar si multi tineri care au aprins masti de protectie si au pornit in mars, pe strazi, scandand "Libertate".

- Oamenii din Braila au ieșit la proteste duminica seara fața de restricțiile COVID impuse peste tot. Se pare ca protestul a fost promovat pe paginile AUR.Cei de la manifestare au cerut sa fie incendiate mașinile, ca un protest radical. Ei cer ”Libertate!” Renunțarea la maști!”.Proteste au fost și la…

- Sute de timișoreni au ieșit, sambata in strada. pentru a protesta impotriva masurilor restrictive luate de autoritați pentru raspandirea COVID.Dupa ce au fost legitimați de jandarmi care au verificat declarațiile pe proprie raspunde, orașul fiind in carantina, oamenii au plecat in marș spre centrul…

- Protestatarii care sunt impotriva masurilor pandemice ale guvernului au blocat drumurile, au declanșat petarde și s-au luptat cu poliția. Protestatarii nu doresc sa se conformeze reglementarilor actuale de blocare, care includ distanțarea sociala, purtarea maștii și interzicerea adunarilor.…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand „inselaciunea” pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca ‘nu exista’, informeaza AFP. Scandand ‘Libertate!’ intr-o…

