- Politia italiana a arestat un medic, fiind suspectat ca a emis peste 70 de certificate de vaccinare falsificate, dupa ce ar fi furat 120 de doze de vaccin anti-COVID, informeaza Agerpres , care preia dpa. Medicul ar fi sustras cele 120 de doze de vaccin anti-COVID de la un centru de vaccinare din oraselul…

- In direct de la Amsterdam duminica, 2 ianuarie, in timp ce protestatarii demonstreaza impotriva masurilor guvernamentale luate pentru a incerca sa stopeze pandemia de COVID-19, in ciuda interdicției emise de administrația orașului. Protestul este programat sa aiba loc cu o zi inainte ca guvernul sa…

- Lideri ai Germaniei, Statelor Unite, Frantei, Italiei si Regatului Unit si-au exprimat luni hotararea ca suveranitatea Ucrainei sa fie respectata, avand in vedere "tensiunile dintre Rusia si Ucraina", potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. In contextul…

- Peste 40.000 de oameni au demonstrat, sâmbata, la Viena, pentru a contesta restrictiile impuse de autoritati pentru a tine sub control pandemia si planurile de a face vaccinarea anti-Covid-19 obligatorie.Confruntat cu o crestere a numarului de infectari, guvernul de la Viena a facut luna…

- COVID punct Si de la capat. In timp ce la noi valul al patrulea al pandemiei este pe sfarsite, in Europa de Vest valul al cincilea loveste din plin. Infectiile COVID au ajuns la noi recorduri in mai multe tari europene.

- Suedia va introduce de la 1 decembrie si pentru prima data un certificat de vaccinare pentru evenimentele cu peste 100 de persoane, masura luata ca urmare a cresterii numarului contaminarilor cu COVID-19 in Europa, a anuntat miercuri guvernul suedez, relateaza AFP. Tara nordica a decis de…