Proteste: Cum a devenit un întreg cartier furios. Ce se întâmplă numai în weekend In serile de vineri, sambata si duminica, intre trei, patru, cinci sau sase masini vin aici pentru a face manevre prin care soferii fac sa scartaie pneurile masinilor lor de curse…Este vorba despre un intreg cartier care a ajuns la disperare din cauza curselor ilegale de mașini. Ce s-a intamplat de fapt și unde se afla acest cartier? Un cartier din Los Angeles ce a servit drept decor pentru filmele din franciza „Fast and Furious” a devenit vineri teatrul unor proteste fata de filmarile ocazionate de urmatorul lungmetraj din aceasta serie cinematografica. Manifestanții susțin ca strazile locale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

