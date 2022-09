Protestatarii din Madrid condamnă moartea iranienei Mahsa Amini Protestatarii s-au adunat miercuri (28 septembrie) la Madrid in fața Ambasadei Iranului in sprijinul protestelor anti-regim din Iran dupa moartea tinerei Mahsa Amini. Protestatarii, majoritatea femei, au scandat „Surori iraniene, suntem cu voi” și au ținut pancarte cu „Iran: femei, viața și libertate”. Trei dintre ei au ars și un steag iranian. „Le doresc libertate tuturor iranienilor, femeilor, muncitorilor, tuturor iranienilor. Vreau fericire pentru toți iranienii și vreau sa ne putem intoarce in Iran”, a spus iranianul Saim, 43 de ani, care lucreaza ca manager la o companie din capitala Spaniei.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

