Protestatarii din Germania sunt uniți de un inamic comun: sioniștii Cetațenii Reichului, gruparile de dreapta și cei care critica vaccinarea contra coronavirusului și care se presupune ca sunt de stânga alcatuiesc un mediu variat, ramificat în toate direcțiile, dar care crede în aceeași poveste conspirativa, scrie Suddeutsche Zeitung, citat de Rador.



La prima vedere, mulțimea care se îndrepta sâmbata spre cladirea Reichstag din Berlin parea destul de eterogena. Steaguri prusace, rusești, americane, sigla &"Q&" a gruparii de extrema dreapta QAnon (care are la baza o teorie a conspirației privind existența unei grupari sataniste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

