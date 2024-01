Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a mers luni seara, 15 ianuarie, la protestul transportatorilor și fermierilor din Portul Constanța, pentru a discuta cu protestatarii. Prezența liderului AUR i-a infuriat pe unii dintre aceștia, care i-au cerut sa se intoarca la București, potrivit imaginilor difuzate de presa locala.La…

- Protestatarii au blocat, luni seara, mai multe intrari in Portul Constanta, cu peste 100 de camioane si autoturisme. Liderul AUR, George Simion, care a dorit sa vina sa discute cu transportatorii, a fost alungat de acestia. Protestatarii s-au strans pentru a treia seara consecutiv, dar de aceasta data…

- George Simion, liderul partidului AUR, a fost izgonit de protestatarii de la Constanța, dupa ce a fost huiduit și la protestele de la intrarea in Capitala, vineri seara. Un protestatar a oprit mașina in care liderul AUR era pe scaunul din dreapta șoferului, la intrarea in Constanșa. „La revedere! Nu…

- Protestele fermierilor și transportatorilor continua pe DN 6 – șoseaua de centura a municipiului Lugoj. Protestatarii au pornit de la limita cu județul Caraș-Severin pe ruta Jena – Gavojdia – centura ocolitoare a municipiului Lugoj – urcare pe autostrada A6, printr-un…

- Senatorul Diana Sosoaca a ajuns, joi seara, la Chiajna, unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa ajunga la Bucuresti pentru a protesta.Aceasta incearca sa ii convinga pe reprezentantii fortelor de ordine sa permita protestatarilor sa-si continue drumul catre Bucuresti.Si presedintele AUR,…

- Traficul rutier a fost ingreunat și pe alocuri blocat pe șoseaua de centura a Sucevei dupa ce zeci de transportatori din județ au participat la un protest spontan, nemulțumiți de deciziile actualilor guvernați cu privire la politicile fiscale care ii dezavantajeaza in concurența cu transportatorii ...

- Un barbat in varsta de 32 de ani a ramas incarcerat in autoturismul BMW cu care circula și care s-a rasturnat sambata seara pe șoseaua de centura din municipiul Radauți. Accidentul s-a produs la ieșirea spre Fratauți, iar dupa ce a fost scos de sub mașina de pompieri șoferul a fost preluat de un ...

