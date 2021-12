Stiri pe aceeasi tema

- Opozantii masurilor anti-coronavirus in vigoare au iesit sambata din nou in strada in mai multe orase din Germania, iar in multe locuri s-au format contra-proteste.Oponenții vaccinarilor și politicillor guvernului german privind coronavirusul au demonstrat sambata in mai multe orașe germane.Cateva mii…

- Meciul pe care Barcelona il va disputa saptamana viitoare in deplasare la Bayern Munchen, in grupele Ligii Campionilor, se va juca fara fani, din cauza situației COVID-19 care afecteaza landul german Bavaria, a anunțat vineri clubul din LaLiga. Barca, a doua in grupa E, dupa Bayern, va infrunta…

- Germania a apelat la aviația militara pentru transportul mai multor pacienți infectați cu Covid, aflați la terapie intensiva, care au fost mutați din Bavaria, unul dintre focarele de coronavirus din țara, in unitați medicale din alte landuri. Autoritațile germane au cerut ajutor in incercarea de a face…

- Ciocniri violente au avut loc duminica în timpul unei demonstrații împotriva noilor masuri anti-Covid la Bruxelles, unde, potrivit poliției, zeci de mii de oameni au participat la miting.Marșul a început pașnic, dar poliția a folosit apoi tunuri cu apa și gaze lacrimogene în…

- Noul val de infectari cu Covid-19 a determinat unele țari europene sa reintroduca restricții stricte, acest lucru ducand la ample proteste. Austriecii, olandezii, italienii, croatii si danezii au iesit pe strazi, sambata, nemulțumiți de masurile impuse de autoritați. In Austria, unde de luni, 22 noiembrie,…

- Targul de Craciun gazduit de capitala landului Bavare, care atrage peste doua milioane de vizitatori, a fost anulat din cauza „cresterii exponentiale” a infectiilor cu COVID-19, a anuntat marti, 16 noiembrie, primarul Dieter Reiter, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Evenimentul…

- Sute de persoane, majoritatea proprietari și angajați din industria hoteliera si a restaurantelor, au blocat traficul in centrul capitalei bulgare, Sofia, pentru a protesta impotriva masurilor anti-COVID-19 ale guvernului.

- Noi proteste au loc in Bulgaria din cauza restricțiilor. Sute de angajați din turism și alimentație publica au scandat impotriva masurile adoptate de autoritați pe fondul pandemiei de coronavirus. Traficul in centrul Capitalei a fost blocat. Manifestatia, sub sloganul „Impreuna pentru sanatate, munca…