Protest violent într-un sat abandonat din Germania. Activiștii se opun exploatării cărbunelui VIDEO Ciocnirile de sambata dintre protestatari impotriva exploatarii carbunelui si politisti la intrarea in satul abandonat Lutzerath din vestul Germaniei s-au soldat cu raniti de ambele parti, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru dpa. Acesta nu a furnizat numarul ranitilor, gravitatea ranilor sau ce anume le-a cauzat. De patru zile, politia actioneaza pentru a elibera Lutzerath astfel incat localitatea sa poata fi demolata pentru a face loc extinderii unei mine de carbune in cariera deschisa. Politia a desfasurat tunuri cu apa, bastoane si spray-uri cu piper in timp ce… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

