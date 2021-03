Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de transport rutier membre ale Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) vor organiza manifestatii spontane in perioada urmatoare in intreaga tara, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze o actiune de protest a FORT in Bucuresti, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Companiile de transport rutier membre ale Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) vor organiza manifestatii spontane in perioada urmatoare in intreaga tara, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze o actiune de protest a FORT in Bucuresti, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Companiile de transport rutier membre ale Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) vor organiza manifestatii spontane in perioada urmatoare in intreaga tara, dupa ce Primaria Capitalei a refuzat sa autorizeze o actiune de protest a FORT in Bucuresti, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Transporturile rutiere – in cel mai negru scenariu din ultimii 30 de ani Din cauza lipsei de reacție a Guvernului, Ministerului Dezvoltarii, Ministerului Educației și Ministerului de Interne, fața de solicitarile repetate ale reprezentanților Federației Operatorilor Romani de Transport, in vederea dezbaterii…

- Sindicatul Elevilor si Studentilor Militanti protesteaza, sambata, in Bucuresti, ”pentru apararea gratuitatii la calatoriile cu CFR”. Protestatarii vor picheta sediile PNL, USR Plus si Guvernul. ”Evenimentul intitulat Marsul Pomanagiilor Impotriva Neoliberalismului va avea loc sambata, 20…

- Sindicalistii din mai multe confederatii si domenii organizeaza, miercuri, la Bucuresti, proteste fata de masurile anuntate de Guvern si fata de lipsa de dialog social. Vor iesi in strada sindicalisti din Ministerul de Interne, ceferisti si angajati din sistemul sanitar, care vor picheta sediul Guvernului…

- Sute de polițiști din București și din țara au protestat in Piața Victoriei Sute de polițiști din București și din țara au protestat în Piața Victoriei, 16 februarie 2021. Foto: Catalin Radu/ RRA Câteva sute de polițiști din București și din țara au protestat astazi, timp de doua ore,…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…