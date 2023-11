Protest pentru repararea unui drum județean din Botoșani Un drum județean din Botoșani a fost motiv de protest pentru mai mulți șoferi. Deranjați de starea de degradare a drumului Județean 293 Mileanca-Codreni-Puțureni-Coțușca, mai mulți șoferi au luat decizia de a organiza un protest. Protesul a inceput la ora 10, cand aproximativ 50 de mașini au plecat din comuna Coțușca, avand ca traseu Coțușca-Puțureni-Codreni-Mileanca-Saveni-Botoșani cu oprire in fața Consiliului Județean. Șoferii cer asfaltarea drumului, pentru care au inițiat și o petiție online, semnata de 156 de botoșaneni. „Prin prezenta petiție, locuitorii satelor Codreni-Puțureni, ne exprimam,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

