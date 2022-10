Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din zona Antiaeriana, din București, au declanșat, azi noapte, un protest spontan pe trecerea de pietoni unde un tanar de doar 19 ani a fost ucis de un șofer in varsta de 69 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un elev de liceu a fost lovit in plin de o mașina marti seara, in drum spre casa, in timp ce traversa strada intr-un cartier din București. Nenorocirea s-a intamplat in jurul orei 19:20, pe soseaua Antiaeriana. Soferul circula dinspre Rond Alexandria catre Calea 13 Septembrie, iar in intersectia cu…

- Oamenii din Roșia Montana sunt zi de zi incercați de soarta. La singurul magazin din localitate, alimentele au prețuri ca in București sau chiar mai mari.In Roșia Montana, o paine poate sa coste de la 8 lei la 10 lei, prețul este extrem de mare. Locuitorii de aici au un medic o singura data pe saptamana.…

- La Petrova oamenii au ajuns la capatul rabdarii. Au cerut ajutorul presei in speranța ca poate cineva va lua vreo masura. Doua sunt problemele care deranjeaza comunitatea locala. Una dintre ele este lipsa apei, iar cea de-a doua este legata de drumul Petrova-Barsana, drum care, spun oamenii, este un…

- Șoferii care iși lasa mașina in parcarile din București amenajate de Primaria Capitalei risca amenzi de 200 lei pe zi si blocarea autovehiculelor, incepand de luni, 15 august, daca nu platesc taxa de parcare. Cei care nu vor sa renunțe la mașina, pot face abonament pentru a parca pe „locurile albastre”…

- Locuitorii muninicipiului Chișinau, in special cei din sectoarele cele mai afectate de intemperia din 9 august - Rișcani și Ciocana, sunt rugați sa-și mute mașinile din curțile blocurilor de locuit, pentru a debloca accesul tehnicii speciale, care urmeaza sa inlature crengile rupte, care atarna de copaci…