Protest pe o plajă din țara în care Covid-ul a depășit crimele O organizație neguvernamentala a așezat pe celebra plaja Copacabana 400 de saci in care au pus greutați pentru a atrage atenția ca numarul de morți din țara a depașit 400 de mii. Brazilia este una dintre țarile cele mai grav afectate de pandemie. De un an, in Brazilia, numarul de cazuri de Covid crește intr-una. Aproximativ 14.800.000 de brazilieni s-au infectat cu SARS COV 2, iar peste 408.000 dintre ei au murit din cauza complicațiilor generate de aceasta boala. Senatul a inceput o ancheta Numarul morților de Covid din ultimul an l-a depașit pe cel al crimelor inregistrate intr-un an obișnuit,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

