Stiri pe aceeasi tema

- Populatia germana s-a saturat sa mai suporte costurile ridicate provocate de deciziile Guvernului. Astfel, zeci de mii de oameni au iesit in strada sambata in sase orase, pentru a cere o distribuire mai corecta a fondurilor guvernamentale mobilizate in raspuns la cresterea preturilor la energie si a…

- Premierul de la Budapesta da de ințeles ca vrea sa afle parerea ungarilor pe tema sancțiunilor Uniunii europene la adresa Rusiei, ca urmare a conflictului din Ucraina. De unde și o „consultare naționala” pe aceasta tema. Premierul ungar Viktor Orbon a anunțat un referendum privind sancțiunile impuse…

- O demonstrație sub sloganul „Nu ucrainizarii Poloniei” a avut loc sambata in centrul capitalei Varșovia. Evenimentul a fost organizat de partidul naționalist polonez „Confederația Coroanei Poloneze”. „Aici este Polonia, nu Ucropol” Acțiunea a reunit cateva sute de persoane purtand cu steaguri ale Poloniei…

- Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie deplina, ci a devenit un "regim hibrid al autocratiei electorale", a decis Parlamentul European intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, relateaza The Guardian. Intr-o rezolutie sustinuta de 81- dintre deputatii prezenti la vot, Parlamentul…

- Guvernatorii bancilor centrale trebuie sa fie perseverenti in lupta impotriva unei inflatii generalizate, a declarat miercuri directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, recunoscand ca multi economisti au gresit cand au prognozat anul trecut ca inflatia va scadea.

- Au avut loc manifestații de amploare la Praga, impotriva guvernului ceh, UE și NATO. Aproape 70.000 de oameni au ieșit in strada ca reacție la criza energetica și lipsa de actiune a guvernului impotriva inflatiei.

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) La Praga au protestat impotriva guvernului ceh aproximativ 70.000 de persoane, cerand coalitiei aflate la putere sa ia masuri pentru a controla preturile tot mai mari la energie si exprimandu-si opozitia fata de UE si NATO, informeaza AFP. Protestul din Piata Vaclav, aflata…

- Serum Institute of India (SII), cel mai mare producator de vaccinuri din lume, a dezvoltat primul ser indian impotriva cancerului cervical, care urmeaza sa ajunga in curand pe piata, au anuntat joi reprezentantii acestei companii farmaceutice si ai Guvernului de la New Delhi, informeaza Reuters și…