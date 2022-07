La o zi dupa ce aviatorii au sarbatorit Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, sindicaliștii de la TAROM au in plan sa faca un miting de protest, in speranța ca iși vor face mai bine auzite revendicarile. Sindicalistii din cadrul TAROM vor ieși, joi la pranz, la un miting de protest in fata sediului […] The post Protest la sediul TAROM din Otopeni. Ce nemulțumiri au sindicaliștii first appeared on Ziarul National .