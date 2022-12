Stiri pe aceeasi tema

- Un protest spontan are loc marți dimineața la Rompetrol – Petromidia. Angajații au ieșit in fața sediului rafinariei din Navodari dupa ce chiar in timpul nopții au aflat ca administrația refuza continuarea negocierilor sindicale. Sute de oameni care au ieșit din schimbul de noapte s-au adunat pe platoul…

- Sute de persoane s-au adunat pe platoul din fața administrației rafinariei Rompetrol Petromidia din Navodari, la finalul turei de noapte și protesteaza impotriva deciziei companiei de a amana negocierile privind maririle salariale pana la primavara, relateaza EuropaFM . Printre revendicarile protestatarilor…

- In afara salariului, relatiile cu colegii sunt vazute, pentru mai mult de 59- dintre angajati, cel mai important element de conexiune cu jobul, in contextul in care peste 64- dintre angajati considera ca interactiunea directa cu colegii este principalul beneficiu al mersului la birou, arata un sondaj…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Angajații serviciilor de ambulanța sunt nemulțumiți de condițiile salariale și de situația parcului de ambulanțe, astfel ca mașinile operative vor purta mesajul „protest național”, iar sindicaliștii organizeaza, marți, in Capitala, o manifestație la care sunt așteptați…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Conturile Termoenergetica ar putea fi blocate de ELCEN, care a obținut executarea silita pentru o datorie de 535 de milioane de lei de la compania municipala. Poprirea conturilor ar putea insemna o intrare in insolvența și ar putea duce la probleme cu furnizarea energiei…

- Activitatea a fost oprita luni dimineața la prima ora la firma de salubritate Supercom din Dej. Angajații au refuzat sa intre la lucru, din cauza nemulțumirilor, potrivit dejeanul.ro. Primele nemulțumiri ale angajaților de la sediul din Dej ar fi aparut in aceasta vara, iar acum, angajații s-au revoltat…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Prof. Gheorghe Mencinicopschi s-a stins din viața, miercuri, la varsta de 73 de ani. El era internat de mai mulți ani din cauza unei boli la plamani, potrivit Ziare.com. Familia lui Gheorghe Mencinicopschi reclamase in mai multe randuri condițiile din Penitenciarul Rahova…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, a facut un anunț pe pagina sa de Facebook, in care a anunțat despre creșterile salariale și suportul financiar suplimentar pe care il vor primi angajații din domeniul protecției sociale. „Impreuna cu colegii de la Ministerul Finanțelor am promovat…