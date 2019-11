Protest la minele din Paroşeni şi Uricani. Orban: Vom prelungi OUG privind veniturile 'Va spun lucruri care trebuie stiute de romani: PSD si-a batut joc de Romania. Si astazi, 100 de mineri sunt blocati in subteran, pentru ca Guvernul, de un an de zile, nu catadicseste sa prelungeasca OUG, care sa le ofere garantia angajatilor din minele Paroseni si Uricani ca atunci cand se vor inchide minele, ei nu vor ramane fara bani sa isi hraneasca familiile. Au uitat lucrul acesta, i-au mintit timp de 9 luni de zile si iata ca, astazi, singura lor speranta si singura lor forma de a-si cere drepturile a fost sa se blocheze in subteran. Le garantez acestor mineri si ii rog sa nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

