Protest la Liceul de Arte din Craiova: Au cerut demisia directorului Profesori, parinti dar si elevi au protestat, ieri, in fata Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova impotriva directorului. Nemultumirile sunt legate de repartizarea posturilor, care afecteaza implicit continuitatea pregatirii elevilor. Protestarii au pus pe gardul o scolii o hartie pe care au scris „demisia” , aceasta fiind adresata managerului cu care sunt in conflict. Protest in fața liceului Tensiunile dintre o parte dintre profesorii de la catedrele de muzica si arte plastice si managerul Liceului de Arte din Craiova au escaladat ieri. Profesorii au iesit in strada la ora 12.00, in semn… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni intre o parte dintre profesorii de arte plastice si muzica si directorul Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Dascalii reclama ca managerul nu le intelege specificul vocational al liceului si spun ca desi au performante nu mai pot lua orele suplimentare pe care le aveau si ar pierde…

- Cehia sparge gheata. Zeci de mii de persoane au iesit in strada. Nu striga Jos Putin ci striga Jos guvernul si sunt nemultumiti de deciziile NATO. Cetatenii fiecarei tari ii iau la rost pe proprii lor guvernanti. Uniunea Europeana, Comisia Europena, Consiliul Europei, dau directia generala, emit directive…

- O tanara mamica de gemene a ramas cu un gust amar dupa ce s-a internat cu una dintre fetitele ei de nici doi ani la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova. Dupa ce s-a confruntat cu mai multe situatii neplacute in sectia de Pediatrie, femeia a decis, in cele din urma, sa plece din spital si…

- Comunicatul dat zilele acestea de Daniel Șandru, directorul IICCMER, reprodus de media ca și cum ar fi fost o știre banala, nu trebuie pasat cu atita ușurința pentru ca el arata ca atacul la adresa marilor valori ale culturii nu s-a stins definitiv. In acel comunicat, Daniel Șandru, parașutat (nici…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, considera ca Sepsi OSK ar fi meritat sa obțina toate cele 3 puncte puse in joc in meciul cu CSU Craiova, disputat vineri seara in Banie. A fost 2-2 la final, dupa ce oltenii au condus cu 2-0. CS Universitatea și Sepsi OSK au remizat spectaculos,…

- Deși este perioada concediilor de odihna pentru echipa artistica a Teatrului Luceafarul din Iași, artiștii vor da curs invitației lansate de doua festivaluri din țara. Primul, cronologic, este Festivalul Tinerilor Regizori organizat intre 5 și 9 iulie de Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova.…

- Mai mulți cetațeni care au protestat la data de 19 iunie ar fi fost aduși organizat și chiar platiți. ”Este un semn de democrație funcționala atunci cand cei nemulțumiți pot sa protesteze și chiar daca au fost in PMAN foarte mulți oameni care au fost aduși organizat, probabil și platite, totuși eu știu…

- Mii de oameni s-au adunat in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau pentru a participa la protestul organizat de Miscarea civica „O viata noua”. Manifestantii au iesit in strada pentru a protesta „fata de saracie, scumpiri si inactiunile guvernarii PAS”. Acesti au cerut demisia presedintelui Maia…