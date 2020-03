Protest la Ghimbav, după 3 accidente grave în două săptămâni pe trecerile de pietoni VIDEO Traversarea pe trecerile de pietoni de pe DN1, in Ghimbav a devenit o adevarata aventura pentru cei care trebuie sa treaca zilnic drumul național. In ultimele doua saptamani, in zona au avut loc trei accidente grave, dintre care doua s-au soldat cu decesul victimelor. Chiar și așa, deși pericolul este de necontestat, și nu de ieri de azi, pana acum autoritațile locale nu au luat masuri menite sa reduca riscul de accidente in care sunt implicați și pietonii, scrie brasovmetropolitan.ro , unde aflați ce spun cei de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri. In aceasta seara, circa 50 de locuitori… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

